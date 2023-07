PSG : accord pour Galtier, il porte un dernier coup bas à Luis Enrique !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ça se passe ainsi au PSG. Et si le club de la capitale domine le football français depuis des lustres, il démontre, parfois, que rien n'est jamais acquis en matière de contrats à respecter. Ainsi,, et à cette heure, l'entraîneur Christophe Galtier n'est toujours pas démis de ses fonctions d'entraîneur, alors que Luis Enrique et diverses recrues ont signé leurs contrats.

Transferts en attente

Ubuesque comme situation. Si L'Équipe affirme qu'un accord est plus proche que jamais - dénouement attendu d'ici à ce soir - il est une évidence que plusieurs transferts demeurent sous silence. Le quotidien portugais Record explique ainsi que rien ne sera acté tant que Luis Enrique ne sera pas officiellement nommé. Et que Christophe Galtier sera licencié... On devrait alors assister à une vague importante de transferts (Ugarte, Hernandez, Asensio, etc...). Et l'arrivée officielle d'Enrique qui aura fait bloquer bon nombre d'officialisations.

🗞️ Les unes du journal L'Équipe du mardi 4 juillet 2023 pic.twitter.com/kiXcBBy4Px — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 3, 2023

