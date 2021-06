PSG - Mercato : accord pour Hakimi, les détails du contrat et la date de son arrivée connus !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Leonardo ne lésine pas cet été. Engagé dans plusieurs dossiers d’envergure, le directeur sportif du PSG serait en train de boucler sa troisième recrue du mercato après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma.

Sans grande surprise, il s’agit du latéral droit marocain Achraf Hakimi (22 ans). Le PSG a lancé les tractations depuis plusieurs semaines avec l’Inter Milan et celles-ci sont sur le point d’aboutir à en croire le journaliste italien Nicolo Schira. L’opération sera même bouclée au plus tard mercredi soir.

« Le deal bouclé et confirmé, assure le spécialiste des transferts sur Twitter. Achrafl Hakimi sera un joueur du PSG avant le 30 juin. Paris paiera 70 millions d’euros à l’Inter Milan. Son contrat courra jusqu’en 2026 (8 M€ par an + 2 M€ de bonus). »

🔜 Done Deal and confirmed! Achraf #Hakimi will be a #PSG’s player within June 30. #Paris will pay €70M to #Inter. Contract until 2026 (€8M/year + 2M as bonuses). #transfers https://t.co/d0Ge6IO8iA