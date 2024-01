PSG - Mercato : accord pour Mukiele !

Nordi Mukiele s’est mis d’accord avec le Bayern, mais Paris est long à la détente. Le latéral français a trouvé un deal avec le club bavarois, d’après Sports Zone. L’actuel joueur du PSG serait pour une expérience en Allemagne, cela lui permettrait de gratter du temps de jeu en plus. De plus, le Bayern de Thomas Tuchel a bien fait comprendre à l’ancien du RB Leipzig qu’il désire l'intégrer dans l’effectif. Seulement, Paris souhaite impérativement trouver un remplaçant, raison pour laquelle le club de la capitale bloque tout.

Le PSG ne se presse pas dans les négociations. Les deux clubs négocient un prêt avec option d’achat, selon Florian Plettenberg de Sky Sport. Reste à voir si Paris trouvera son remplaçant, le transfert de Mukiele dépendant de cette nouvelle arrivée dans la capitale française.

