PSG - Mercato : accord pour Vlahovic, Luis Enrique vise son bourreau du Mondial !

Le PSG veut construire une équipe des plus solides la saison prochaine et s’en donne les moyens. Après avoir officialisé pas moins de six recrues depuis le début du mercato, RMC Sport nous apprend que Luis Enrique souhaiterait désormais recruter Yassine Bounou. Admiratif de sa prestation en quarts de finale du dernier Mondial entre l’Espagne et le Maroc, avec notamment une séance de tirs au buts qui avait provoqué la chute de sa Roja au Qatar, le technicien espagnol le verrait comme numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma.

15 M€ pour Bounou ?

« Le joueur de 32 ans affiche une solide expérience et une fiabilité qui en font, aux yeux du PSG, un profil intéressant, précise Fabrice Hawkins. Des discussions ont été entamées entre la direction parisienne et Bounou. Une piste qui pourrait être facilitée par le besoin de vendre côté sévillan, compte tenu de la situation financière très délicate du club espagnol. Le prix pourrait se situer autour de 15 millions d'euros. »

En parallèle, le Corriere dello Sport annonce que Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Juventus Turin, a demandé sept jours de patience à Romelu Lukaku le temps de vendre Dusan Vlahovic au PSG ! L’ancien buteur de la Fiorentina aurait déjà un accord avec le club de la capitale mais la situation d’Hugo Ekitike bloque son arrivée dans la Ville Lumière.

