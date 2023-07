PSG : accord enfin trouvé avec Christophe Galtier !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Luis Enrique devrait bien être présenté demain mercredi, à 14h, dans le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy ! Cette officialisation de l'arrivée de l'Espagnol a été rendue possible par l'accord trouvé entre Christophe Galtier et le club de la capitale pour la rupture d'un contrat qui les liait jusqu'en juin 2024. Selon L'Equipe, le Marseillais et son adjoint, Thierry Oleksiak, récupèrent entre 9 et 10 M€ d'indemnité. Le PSG peut tourner la page Galtier. Comme prévu, le PSG et Christophe Galtier ont trouvé un accord de principe pour mettre un terme à leur collaboration à un an du terme du contrat. https://t.co/TqE4XQ2egT pic.twitter.com/yvxQ0V3v1B — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 4, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Après une seule année de collaboration, le PSG et Christophe Galtier vont voir leur chemin se séparer. Les deux parties sont parvenues à un accord pour la résiliation du contrat du technicien, qui devrait lui rapporter entre 9 et 10 M€.

Raphaël Nouet

Rédacteur