PSG – Mercato : accord trouvé avec Fabian Ruiz, les détails de l’opération se dessinent !

Le PSG va encore se renfoncer au milieu de terrain. Après Vitinha et Renato Sanches, Luis Campos travaille depuis plusieurs semaines sur l’arrivée du milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz. Alors qu’un accord a déjà été trouvé avec le joueur pour son arrivée cet été, le club de la capitale est proche d’un accord avec le club de Naples. Les détails de l’opération se dessinent de plus en plus.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’arrivée de Fabian Ruiz au PSG n’est plus qu’une question d’heures. Le club de la capitale est proche d’un accord avec Naples pour un montant qui devrait être compris entre 25 et 25 millions d’euros, bonus inclus.

Fabián Ruíz to Paris Saint-Germain is just matter of time. Full agreement on personal terms as revealed days ago - and negotiations in progress between clubs. Fee will be €20/25m. 🚨🔴🔵 #PSG



Luís Campos on it - PSG are closing on the deal as reported on Sunday. No issues. pic.twitter.com/9qEariL15V