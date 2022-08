PSG – Mercato : accord trouvé par un indésirable !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Le mercato du PSG semble s’accélérer dans le sens des départs. Après Wijnaldum, plusieurs indésirables sont proches d’un départ, pour le plus grand bonheur des dirigeants du club de la capitale. Alors que Kehrer pourrait se diriger vers la Premier League, et le club londonien de West Ham, un autre indésirable trouve un accord avec un club pour signer cet été.

Herrera vers Bilbao

Selon les informations du média espagnol “Cope“, un accord a été trouvé entre Ander Herrera et l’Athletic Club pour une arrivée lors du mercato estival. Le joueur négocie avec le PSG pour résilier son contrat et s’en aller librement en récupérant l’intégralité de son salaire. Un accord entre le milieu espagnol et le club de la capitale serait proche d'être trouvé autour d'un montant de six millions d'euros.