PSG - Mercato : accord trouvé pour Carlos Soler, le montant du transfert dévoilé !

En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, qui se trompe rarement quand il parle de transferts, le PSG aurait trouvé un accord avec Valence pour le transfert de l'international espagnol (9 sélections). Le montant du transfert s'élèverait à 18 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Un contrat de 3 ans attendrait Carlos Soler à Paris.

Paris Saint-Germain are set to sign Carlos Soler, here we go! PSG are closing on agreement with Valencia: €18m guaranteed fee plus €3m add-ons with solidariety fee. 🔴🔵 #PSG



Five year deal ready as Luis Campos wants Soler as player for present and future.



Fabián Ruiz, done. pic.twitter.com/MBJT8dmvrq