PSG – Mercato : avant Fabian Ruiz, Campos a tenté un ancien milieu de Toulouse

Si le PSG cherche aujourd'hui à finaliser la venue de l'espagnol Fabian Ruiz (26 ans), à un an de la fin de son contrat à Naples, le club francilien avait initialement d'autres projets pour le milieu de terrain souhaité par Christophe Galtier.

En effet, comme le rapporte L'Equipe, le PSG voulait un profil plus musculeux pour apporter du poids à son milieu. Alors que la rumeur Seko Fofana (RC Lens) a longtemps circulé, le premier choix était en réalité … l'ancien toulousain Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven, 24 ans). Un dossier travaillé au corps par Luis Campos mais qui n'a pu se faire pour une raison inconnue alors que Sangaré a finalement prolongé son bail aux Pays-Bas.

De son côté, Fabian Ruiz – qui peut être transféré pour moins de 30 M€ - fait surtout office d'opportunité de marché. Une opportunité que le PSG tente de ravir au Real Madrid de Carlo Ancelotti et au FC Barcelone de Xavi (où Ruiz est un plan B à Bernardo Silva).

Paris Saint-Germain have full agreement on personal terms with Fabián Ruiz. It's matter of final details with Napoli then deal will be done, Luis Campos on it to anticipate Real Madrid - they want him for free in 2023. 🚨🔵🇪🇸 #PSG



