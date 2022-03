PSG - Mercato : accusé de racket, Donnarumma voit une porte prestigieuse se fermer

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sale semaine pour Gianluigi Donnarumma. Victime d'une faute non sifflée de Karim Benzema sur l'égalisation du Real Madrid, le gardien italien a précipité l'élimination des siens, finalement battus 1-3. Et cet après-midi, il était sur le banc pour la réception des Girondins de Bordeaux. Entre mercredi et aujourd'hui, il a été question d'une volonté de sa part de quitter Paris, si possible pour retourner en Italie. Détesté à Milan, son club formateur qu'il a quitté gratuitement en juin dernier, il ne voudrait aller qu'à la Juventus Turin.

Seulement, selon le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi, "Donnarumma n’entre pas dans les plans de la Juventus Turin. Lié jusqu’en juin 2026 avec le club de la capitale, le gardien international italien n’est pas un objectif pour la Vieille Dame". Et comme si cela ne suffisait pas, son nom est apparu dans un dossier de France Football sur l'influence des familles sur la carrière des joueurs. Il a été révélé que le puissant Mino Raiola avait été obligé de reverser une partie des commissions reçues sur ses prolongations au Milan et son transfert à la famille de Donnarumma. Une pratique qualifiée de "racket" par un spécialiste interrogé par FF...

