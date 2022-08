PSG - Mercato : Al-Khelaïfi a débloqué deux dossiers majeurs, un troisième en vue ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris chamboule tout pour Skriniar

L’Équipe, dans son édition du jour, met en lumière les coulisses du mercato estival du PSG. On apprend ainsi, entre autres, que les ficelles sont tirées par Luis Campos mais aussi Antero Henrique, dont le retour au premier plan surprend après un passage mitigé à la direction sportive dans un passé récent.

Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi n’est jamais loin dans le domaine des transferts au point d’avoir déjà débloqué deux dossiers majeurs cet été dans le sens des arrivées : Renato Sanches et Nordi Mukiele. Discret, le président du PSG aurait ainsi fait jouer son réseau et sait aussi met de l’huile dans les rouages entre Campos et Henrique. Un troisième dossier très attendu avant début septembre pourrait d’ailleurs être décoincé par Al-Khelaïfi en personne : Milan Skriniar.

« Il pourrait encore être mis à contribution prochainement puisque Paris n’a pas renoncé à recruter le défenseur international slovène de l’Inter Milan, assure le quotidien sportif. Campos s’est mis d’accord avec le joueur et son agent, Henrique a multiplié les prises de contact avec l’Inter mais le dossier n’avance plus. Il reste quinze jours pour que le nouveau triumvirat trouve une solution. »