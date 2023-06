PSG - Mercato : Al-Khelaïfi a déjà rencontré le remplaçant de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le possible départ de Kylian Mbappé fait des vagues au PSG. Au lendemain de l’envoi d’un courrier aux dirigeants pour leur signifier qu’il ne prolongerait pas son contrat expirant en 2024, le crack de 24 ans pourrait faire de la place dans l’effectif. Luis Campos le sait et aurait d’ores et déjà pris contact avec son possible remplaçant : Mohamed Salah (Liverpool). Selon Sports Zone, Nasser Al-Khelaïfi l’a récemment rencontré au Maroc.

Salah pas encore chaud pour le PSG ?

Depuis la dernière Coupe du Monde, les contacts n’ont jamais été coupés entre les deux camps. « L’opération est très difficile et le joueur de 30 ans s’est toujours contenté d’écouter sans pour autant adhérer au discours. Ce qui est ressorti de la réunion n’a pas filtré, mais lors du Mondial, Nasser évoquait avec Salah la possibilité de remplacer Messi pour cet été », précise le compte Twitter. On peut penser que le discours a évolué et qu’il est aujourd’hui question du remplacement de Mbappé.

Pour résumer Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà rencontré celui qui pourrait venir remplacer Kylian Mbappé au PSG : Mohamed Salah ! L'attaquant égyptien de Liverpool a été approché par le président qatari lors d'un récenr voyage au Maroc.

