PSG - Mercato : al-Khelaïfi a profité du Mondial pour avancer avec les Messi sur une prolongation

Présent dans son pays pendant toute la durée de la Coupe du monde, Nasser al-Khelaïfi a joint l'utile à l'agréable. Car, en plus d'assister à beaucoup de matches, le président du PSG a aussi avancé sur la prolongation de Lionel Messi. C'est L'Equipe qui l'affirme dans un papier consacré à La Pulga et sa très légère influence française, née de son arrivée dans le club de la capitale à l'été 2021.

On y apprend qu'al-Khelaïfi a eu l'occasion de discuter avec la famille de Messi lors des matches de l'Argentine et qu'il a ainsi pu rappeler la volonté du PSG de le conserver au-delà de mai. Pour rappel, le contrat de l'attaquant à Paris prévoit une prolongation d'un an activable par le joueur. Mais c'est un bail encore plus long qui pourrait lui être proposé. L'Equipe explique que le PSG est en concurrence avec le club de David Beckham, l'Inter Miami, où devraient aller quelques anciens partenaires barcelonais (Busquets, Alba, Suarez) et Newell's Old Boys, le club de son cœur où il a débuté. Une décision sera prise en début d'année.