PSG - Mercato : Al-Khelaïfi annonce de grands changements, énorme coup dur cet hiver !

Nasser Al-Khelaïfi a nommé et promu cinq nouveaux talents au PSG. Victoriano Melero, Secrétaire général du Club, et Marc Armstrong, Chief Revenue Officer, vont ainsi former le nouveau duo chargé d’assurer les fonctions anciennement occupées par Jean-Claude Blanc, en partance pour l’OGC Nice. De son côté, Fabien Allègre, Directeur de la marque du Club, occupera désormais le rôle de directeur adjoint de la Fondation Paris Saint-Germain, au cœur de la stratégie du club. Enfin, pour la partie communication, le PSG a décidé de faire appel à l’extérieur. Michelle Gilbert, précédemment Directrice de la communication France et Europe du Sud chez Meta, est ainsi nommée Chief Corporate Communications Officer. A ses côtés Pascal Ferré, ancien Rédacteur en chef de France Football et Directeur du Ballon d’Or, prendra lui le poste de Chief First team Communications Officer.

Nasser Al-Khelaïfi a justifié ces importantes évolutions : « L’été dernier, le PSG a entamé la deuxième phase de croissance et de développement de son projet, avec la nomination d’une nouvelle équipe de direction sportive et la prolongation de joueurs de premier plan. Chaque département et chaque fonction, sur et en dehors des terrains, évolue à des niveaux élevés d’excellence et d’exigence. Ces nominations aujourd’hui en témoignent, alors que nous continuons de constituer une équipe composée des plus grands talents de l’industrie. Cela va nous permettre de construire la croissance et les prochains succès du Club en France et à l’étranger. De nouveaux projets, de nouveaux partenariats et d’autres nominations seront annoncés dans les prochains mois, pour que le Paris Saint-Germain poursuive sa progression comme l’une des plus grandes institutions de football et de sport du monde. »

Au niveau du mercato, L’Équipe explique ce vendredi que le PSG a atteint son quota de joueurs prêtés cet été et ne pourra pas se servir de ce levier pour dégraisser l’effectif de Christophe Galtier cet hiver, à l’étranger. La FIFA limite désormais le nombre de cessions temporaires à huit éléments (de plus de 21 ans), et le club de la capitale est plein dans ce secteur : Mauro Icardi à Galatasaray, Abdou Diallo à Leipzig, Julian Draxler à Benfica, Georginio Wijnaldum à l’AS Rome, Layvin Kurzawa à Fulham, Ander Herrera à Bilbao, Colin Dagba à Strasbourg et Leandro Paredes à la Juventus Turin.