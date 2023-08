PSG - Mercato : al-Khelaïfi climatise la piste Kolo Muani

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En marge du tirage au sort de la Ligue des champions, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi s'est confié sur le dossier Kylian Mbappé, en laissant entendre que la star allait rester à Paris cette saison.

"On est très loin"

Mais le président parisien semble plus sceptique par rapport à l'arrivée de Randal Kolo Muani. "On a plus de 24 heures pour le mercato. Si on signe un joueur, je vous appellerai pour vous dire qui on va signer. Ce n’est pas un secret, on est intéressé (par Kolo Muani) mais on est loin avec Francfort, très loin", a-t-il expliqué, à Canal +.

