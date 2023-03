PSG – Mercato : Al-Khelaïfi confirme un projet de QSI et botte en touche pour Mbappé, Messi et Ramos !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Sur l'avenir de Mbappé, Messi et Ramos

« Les gens veulent savoir ce qui se passe. Nous nous attachons à ce qu'ils continuent. Nous allons examiner ce que nous faisons et comment nous assurer que nous pouvons continuer et que nous faisons les choses correctement. Nous n'allons pas commettre d'erreurs. Je pense qu'il est très important que nous nous concentrions maintenant sur notre saison mais également sur la jeunesse et nos talents. Nous allons continuer à investir dans le club et dans la transformation de son avenir qui passe par l'Académie. »

Sur les ambitions du PSG

« Il y a beaucoup de grands clubs et la Ligue des Champions est probablement la plus dure des compétitions mais on va continuer à lutter pour la gagner ».

Sur le rachat de Malaga par QSI

« S'il ya une opportunité, pourquoi pas ? C'est un club fantastique qui est dans une situation difficile... »