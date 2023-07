PSG - Mercato : al-Khelaïfi fait le forcing pour cet ancien du FC Nantes

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est le quotidien l'Equipe qui fait le point sur le dossier Kolo Muani. Et confirme une tendance : bien malin qui peut dire à ce jour dans quel club évoluera l'ancien du FC Nantes la saison prochaine. 70 millions environ Les clubs intéressés, on le sait, ne manquent pas, tels Manchester United, le Bayern Munich, Tottenham. Et le PSG en faisait également partie, avant que la priorité porte un autre nom comme l'explique le quotidien sportif. "Longtemps, la priorité du dirigeant portugais, au poste de numéro 9, s'est appelée Victor Osimhen mais les demandes jugées démesurées de Naples poussent le PSG à creuser d'autres pistes. Plusieurs profils ont été étudiés, notamment celui de l'attaquant de Tottenham, Harry Kane. Mais depuis plusieurs jours, les dirigeants du club de la capitale multiplient les contacts pour tenter d'attirer un nom bien connu du grand public français : Randal Kolo Muani (24 ans, sous contrat jusqu'en 2027)." C'est Nasser Al-Khelaïfi qui aurait pris, en personne, le dossier. Et on sait également combien cela coûtera au club de la capitale pour le Français, sous contrat jusqu'en 2027 avec Francfort : 70 millions d'euros, hors bonus. Podcast Men's Up Life Pour résumer Le dossier de l'attaquant Randal Kolo Muani n'en finit plus de rebondir. A tel point que l'international français de l'Eintracht Francfort pourrait finalement évoluer ailleurs qu'en Bundesliga la saison prochaine. Et notamment en France...

Benjamin Danet

Rédacteur