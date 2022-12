PSG - Mercato : Al-Khelaïfi ferme la porte à Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

On le sait et c'est désormais officiel : Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a bel et bien l'intention de rejoindre la bataille européenne pour Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund. Il l'a confirmé lors d'un entretien accordé aux médias durant la Coupe du monde.

Autre choix, celui de ne pas perdre son temps sur le dossier Cristiano Ronaldo. Et pour une fois, NAK n'a pas botté en touche. "Avec les trois joueurs que nous avons devant, c’est très difficile. Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et il reste un joueur incroyable." Poli le président parisien, mais très clair.