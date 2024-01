PSG, Real Madrid - Mercato : Al-Khelaïfi montre les crocs et ne lâche pas Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG n’a pas rendu les armes pour Mbappé

Concernant l’avenir de Kylian Mbappé, que de nombreux médias annoncent désormais ailleurs qu’à Paris, « NAK » assure ne pas avoir été averti du départ acté du Bondynois… et estime ne pas avoir encore perdu la bataille.

« Écoute, je ne vais pas te cacher des choses. Je veux que Kylian reste. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c’est lui. Et le meilleur club pour lui, c’est Paris. Aujourd’hui, Kylian est au centre du projet. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. Kylian, aujourd’hui toute l’équipe est pour lui ».

En pétard contre la Mairie de Paris

Enfin, il faut aussi question du dossier de la vente du Parc des Princes. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas aimé certains propos d’élus franciliens contre le possible rachat du stade par le PSG et le Qatar : « Il ne veut pas qu’on le rachète parce qu’on est qatari, c’est juste parce que nous sommes le Qatar, nous sommes arabes. C’est grave de dire cela. Je ne sais même pas si c’est légal de dire ça. On ne peut pas dire ça, c’est très grave ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life