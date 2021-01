PSG, FC Barcelone - Mercato : al-Khelaïfi contraint de renoncer pour Mbappé et Messi ?

Cela fait des mois que la presse française et internationale s'emballe concernant les arrivées et les prolongations au PSG. Habituée aux coups d'éclat, elle oublie que le club de la capitale est durement impacté par la crise économique. Après les 100 M€ de pertes pour la saison écoulée, la facture pourrait grimper à 400 M€ l'été prochain ! En effet, d'après Le Parisien, c'est 300 M€ qui feront défaut aux caisses du club en fin de saison. Dans ces conditions, les deux plus gros dossiers de Leonardo et Nasser al-Khelaïfi pourraient être sacrifiés.

Messi ne viendra pas si l'équipe s'affaiblit

Ces deux dossiers concernent évidemment Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le champion du monde constitue la meilleure valeur marchande du PSG actuellement. Sachant que le Real Madrid est intéressé, un transfert pourrait permettre de combler une bonne partie du déficit, même si Le Parisien précise qu'"avec un marché revu à la baisse et la dévaluation du prix des joueurs, le club de la capitale ne prévoit pas de cessions records". On peut alors se demander pourquoi NAK continue d'affirmer publiquement qu'une prolongation de Mbappé est en bonne voie alors que sa vente est vitale pour les finances du club…

Concernant Lionel Messi, le problème est le même. Déjà, il faudra lui aussi son salaire annuel monstrueux de 90 M€ nets, ce qui est impossible dans les conditions actuelles. En outre, l'Argentin ne viendrait qu'à condition que l'équipe ait les moyens de remporter la Champions League. Or, si elle est obligée de vendre pour équilibrer ses comptes, elle va forcément s'affaiblir…