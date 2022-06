PSG - Mercato : Al-Khelaïfi remet le Real Madrid à sa place avec Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Dans une interview accordée au Parisien, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, est revenu sur la décision de Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid cet été.

"Le Real Madrid lui offrait bien plus que nous !"

"On dit que Mbappé est resté pour l'argent, mais le Real Madrid lui offrait bien plus que nous ! Ils étaient prêts à mettre 170 millions d'euros l'été dernier, et à réinvestir cet argent cette année alors qu'il était libre", a tenu à rappeler le président parisien. Pour rappel, la Liga a porté plainte contre le PSG après la prolongation de Kylian Mbappé pour "non-respect du fair-play financier".

🔵 EXCLUSIF | Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, nous a reçu ce mardi pour exposer les grandes lignes de son nouveau projet



Autour de Kylian Mbappé, il veut des joueurs totalement impliqués pour le club et qui donneront tout sur le terrain ⤵https://t.co/ZYrTRpL3m2 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 21, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur