PSG - Mercato : al-Khelaïfi tente un énorme coup de bluff avec le Real Madrid pour Mbappé

Dans L'Equipe du jour, on peut lire que le PSG "attend une offre concrète de Chelsea" pour Kylian Mbappé. Cela fait déjà quelque temps que le club londonien est annoncé sur la piste du natif de Bondy mais l'imaginer passer à l'attaque cet été, alors qu'il a dépensé comme jamais depuis un an et qu'il vient d'être épinglé par le fairplay financier, a de quoi surprendre. C'est d'ailleurs ce qui fait dire aux Espagnols qu'il s'agit d'un gros coup de bluff des dirigeants parisiens.

Mbappé ne veut que le Real Madrid

Selon eux, il y a un lien direct entre cette rumeur Chelsea et le fait que Paris s'attend à ce que le Real ne fasse une offre pour Mbappé que dans les derniers jours du mercato, histoire d'avoir la main sur les négociations. Bernabeu Digital explique que la rumeur Chelsea aurait pour but d'inciter la Maison Blanche à passer à l'attaque dès à présent et ainsi permettre au PSG de pouvoir se retourner, une fois le deal conclu. Manque de bol, cette tactique a fait long feu. Du côté de la direction merengue, on fait savoir que Kylian Mbappé ne veut rejoindre qu'un club cet été et il n'est pas basé à Londres...

