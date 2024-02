PSG Mercato : al-Khelaïfi vend enfin la mèche pour le futur club de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé au Real Madrid, ça commence à sentir très bon ! Alors que Marca nous a donné les détails de son futur contrat merengue, As lui emboîte le pas et annonce un accord déjà scellé entre le joueur de 25 ans et le club espagnol.

Un accord scellé à 100% entre le Real et Mbappé ?

Le quotidien madrilène ajoute que Nasser al-Khelaïfi a reconnu dans des discussions privées que « l’accord entre Mbappé et le Real Madrid est scellé à 100%. » On comprend mieux pourquoi le PSG est déjà parti à la recherche de son remplaçant (ou plusieurs) en vue du mercato estival.

🐢 El culebrón Mbappé llega a su fin



🔐Al Khelaïfi ha reconocido en conversaciones privadas que el acuerdo con el club blanco está cerrado



🗣️ “Mbappé lo tiene hecho con el Madrid al 100%”



✍️ Una información que coincide con la adelantada por el diario Marca pic.twitter.com/2VVufEsEj3 — Diario AS (@diarioas) February 19, 2024

Podcast Men's Up Life