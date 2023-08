PSG – Mercato : Al-Khelaïfi va rencontrer Mbappé, Campos et Enrique actent 5 indésirables dont Neymar et Verratti !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Kylian Mbappé appartient désormais au groupe des "lofteurs" du PSG. Alors que le club de la capitale va débuter la saison de Ligue 1 2023-2024 à domicile face à Lorient ce samedi soir, Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait rencontrer la star française.

Nasser veut officialiser sa prise de position

La radio espagnole Cadena Cope révèle que Al-Khelaïfi aimerait organiser une réunion avec Mbappé afin de clarifier la situation. Le président parisien souhaiterait indiquer à la star qu'il est officiellement à vendre et qu'il souhaiterait clore son départ. D'ailleurs, le Bondynois ne sera pas sur la photo officielle.

5 joueurs poussés dehors par le duo Campos - Enrique

De leurs côtés, Luis Enrique et Luis Campos ont acté plusieurs choix forts ce mercredi matin au Campus PSG. RMC rapporte que les deux hommes ont reçu Marco Verratti, Neymar Jr, Hugo Ekitike, Juan Bernat et Renato Sanches pour leur signifier que Paris ne comptaient plus sur eux. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas participé au dernier entraînement ainsi qu'au Media day organisé par le PSG ce mercredi, tout comme Kylian Mbappé.

🔴🔵 Absents du dernier entraînement et pas conviés au media day, Neymar et Marco Verratti ont été convoqués parmi un groupe de joueurs par Luis Campos et Luis Enrique. Les deux hommes les ont informés que le club ne comptait pas sur eux cette saison. — RMC Sport (@RMCsport) August 9, 2023

Podcast Men's Up Life