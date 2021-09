PSG – Mercato : Al Thani a une dernière carte à abattre pour Mbappé, le Real Madrid en angoisse

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

El Chiringuito a lancé la mode des comptes à rebours pour évoquer l'avenir de Kylian Mbappé (PSG) au Real Madrid. Ce jeudi, AS l'a repris rappelant que dans 100 jours pile, au 1er janvier 2022, les Merengue seront en capacité d'offrir un contrat au natif de Bondy sans que le PSG ne puisse s'interposer.

Le PSG Tour au Qatar, la dernière chance pour Mbappé ?

Du côté de Florentino Perez, l'offre est déjà ficelée avec un contrat jusqu'en 2028 à 30 M€ par an, une prime à la signature comprise entre 60 et 80 M€ et même une clause libératoire fixée à un milliard. Reste que du côté du Real Madrid, l'optimisme demeure quand même mesuré. Beaucoup redoutent en effet que Kylian Mbappé ne cède finalement aux sirènes d'un PSG prêt à revenir à la charge avec une nouvelle offre financière.

Ce qui fait surtout peur à AS et aux médias espagnols, c'est le stage du PSG prévu en janvier prochain au Qatar. Du côté du Real Madrid, on redoute en effet que Kylian Mbappé ne cède lors de cette visite au siège de QSI, là où la pression sera la plus forte pour obtenir sa signature, et ne paraphe finalement une prolongation quelques heures avant d'avoir reçu l'offre des Merengue.