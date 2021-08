PSG – Mercato : Al-Thani attend un ultime effort du Real Madrid pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si Kylian Mbappé est attendu titulaire aux côtés de Lionel Messi ce dimanche soir face à Reims, il y a encore une infime chance que le natif de Bondy ne joue pas ce match à Auguste-Delaune. Pour l'instant sourd aux offres du Real Madrid pour son Champion du Monde, le PSG peut changer à d'avis à une condition devenue très hypothétique.

Une plus grosse offre dans la journée, la seule chance de ne pas voir Mbappé à Reims

« Une troisième offre du club merengue, supérieure aux deux premières et notamment aux 170 M€ + 10 M€ de bonus quasi automatiques de jeudi, pourrait évidemment modifier la donne. Si elle répondait aux exigences parisiens, aucun risque ne serait pris avec Mbappé et il ne jouerait pas à Reims. Hier, le dossier n'avait pas avancé et, côté Real, on alternait entre optimisme et pessimissme », écrit L'Equipe au sujet du dossier.

Le Real Madrid ne surenchérira pas...

Du côté du Qatar, on réclamait jusqu'à présent 220 M€ pour Mbappé. Une somme incompressible (visiblement?) et que le Real Madrid n'atteindra probablement pas. Dans la nuit, le programme El Chiringuito a réaffirmé la posture de Florentino Perez : le Real laisse jusqu'à lundi soir 18 heures au PSG pour répondre favorablement à l'offre de 170+10 M€ formulée cette semaine. Au delà de cette deadline, Madrid se retirera et tentera sa chance pour un Mbappé en fin de contrat dans six mois... Rien n'indique donc que la Maison blanche va céder et payer la somme réclamée par Paris pour son jeune attaquant.

Mbappé fâché, vraiment ?

Du côté de Kylian Mbappé, on ne laisse rien transparaître mis à part quelques publications plutôt joyeuses sur Instagram. Pourtant, si l'on en croit Sky Sports, le Bondynois serait très remonté contre ses dirigeants lesquels lui avaient promis qu'il pourrait partir si le PSG rentrait dans ses frais. Ce qui est le cas avec l'ultime offre du Real. Difficile de démêler le vrai du faux dans ce dossier...