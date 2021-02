PSG - Mercato : Alaba a posé une étonnante exigence, un jackpot miraculeux offert par Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

David Alaba n’a pas fini d’alimenter les rumeurs de transferts. En fin de contrat en juin au Bayern Munich, l’international autrichien a déjà fait part de ses envies de départ au mercato et cumule les points de chute. Les deux clubs les plus insistants sont le PSG et le Real Madrid.

Au-delà des exigences salariales élevées du joueur de 28 ans, l’intéressé aurait posé une étonnante à son futur employeur : il veut jouer au milieu de terrain ! S’il a dépanné en défense centrale et qu’il peut aussi évoluer comme latéral, Alaba rêverait de se fixer à un poste qu’il occupe déjà en équipe nationale. Lionel Messi, lui, n’a pas d’exigence de ce type mais continue de faire rêver le PSG.

Messi pourrait offrir une bascule financière inespérée au PSG

Le Parisien estime que le dossier est toujours d’actualité malgré les difficultés économiques du club de la capitale suite à la crise sanitaire. « Le nom de Messi revient avec insistance dans la coulisse parisienne car sa signature permettrait au PSG de gagner plus d’argent que ce que l’opération ne lui coûte », estime le quotidien francilien. De quoi faire rêver n’importe quel club sans le sou.