PSG – Mercato : alerte pour Sergio Ramos, ses débuts parisiens différés

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'Equipe annonce que Sergio Ramos n'effectuera passes grands débuts avec le PSG demain contre le FC Séville, son club formateur. L'ancien joueur du Real parfait encore sa condition physique et « il ressent, depuis peu, une petite gêne à un mollet ». Il ne se déplacera donc pas à Faro au sud du Portugal, lieu de la 5e rencontre amicale du PSG.

Mbappé, Kimpembe, Wijnaldum et Danilo Pereira, qui viennent d'effectuer leurs retours, ne seront pas alignés eux non plus. Ils poursuivent leur préparation d'avant-saison. Neymar, Marquinhos, Verratti, Donnarumma, Di Maria et Paredes, eux, sont toujours en vacances.