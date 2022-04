PSG - Mercato : Angel Di Maria aurait déjà contacté un club !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La période est propice aux rumeurs. Et tant qu'angle Di Maria, le milieu de terrain argentin, n'aura pas clarifié son avenir, nombreux seront les médias européens à l'annoncer dans différents clubs. L'Argentin, qui sera en fin de contrat au PSG dans quelques semaines, ne devrait pas, sauf retournement de situation, rester à Paris. Rien ne lui a d'ailleurs été proposé.

Mais si l'on se fie aux informations du quotidien italien, Tuttosport, l'entourage de Di Maria prépare l'avenir. Et aurait, tenez-vous bien, contacté la Juventus Turin pour un nouveau contrat. A 34 ans, Di Maria souhaite encore évoluer en Europe deux ans avant de retourner en Argentine et la Juve, toujours selon le média, réfléchirait à sa venue à l'expresse condition qu'il baisse ses émoluments (plus de 10 millions d'euros par an).

Et Tuttosport de conclure en précisant que la Vieille Dame suit également d'autres dossiers en vue de la saison prochaine avec David Neres (Shakhtar Donetsk), Nicolo Zaniolo (Roma) et Antony (Ajax Amsterdam). A suivre...

Benjamin Danet

Rédacteur