PSG - Mercato : annonce de taille pour Harry Kane !

Pendant que le PSG finalise l'arrivée de Gonçalo Ramos, l'avenir incertain d'Harry Kane agite toujours l'Europe du football. Depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich pousse pour enrôler l'attaquant anglais mais se heurte aux exigences élevées de Tottenham et de son président, Daniel Levy. Le club munichois, lassé de ce dossier interminable, avait fixé un ultimatum à son homologue anglais ce week-end en formulant une troisième offre supérieure à 100 millions d'euros, bonus compris. Et la réponse des Spurs est (enfin) tombée en ce lundi.

La dernière offre munichoise repoussée

Selon The Athletic et Sky Sports, la dernière proposition du champion d'Allemagne a été refusée par les dirigeants londoniens qui continuent de retenir leur star. Sauf retournement de situation, le Bayern devrait donc se retirer des négociations pour aller chercher son numéro 9 ailleurs. Reste à savoir si un autre cador du Vieux Continent viendra taper à la porte de Tottenham d'ici le 31 août. Tourné vers Ramos et Kolo Muani, Paris semble avoir tourner la page mais sait-on jamais en période de mercato...

