PSG - Mercato : Antero Henrique appelle à stopper les transferts à plus de 100 M€ !

Toujours lié au PSG même s’il est davantage un consultant pour le Qatar qu’un dirigeant opérationnel, Antero Henrique garde un avis très tranché sur le monde du football et les dérives du Mercato. Mbappé, seule exception notable de la liste ? A l’occasion de la dernière conférence Thinking Football ce jeudi, le Portugais a appelé les clubs à arrêter les transferts à plus de 100 M€, impossible à rentabiliser sur la durée : « Les joueurs à 100 M€ sont presque tous des échecs. Nous devons rendre le marché plus réaliste ». Le journaliste de RMC Sport Nicolas Vilas s’est donc amusé à lister les fameux transferts en question au travers du site Transfermarkt et l’affirmation d’Antero Henrique se vérifie effectivement dans beaucoup de cas à l’exception peut-être de celui de Kylian Mbappé au PSG (180 M€ bonus inclus). Antero Henrique (Thinking Football) :

"Les joueurs à 100M€ sont presque tous des échecs. Nous devons rendre le marché plus réaliste."

Les joueurs à plus de 100M€ (source @Transfermarkt) : pic.twitter.com/rkGJeK4nI5 — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗼𝗮𝘀 (@nicolas_vilas) September 7, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Pour Antero Henrique, les transferts à 100 M€ ou plus ne riment à rien et ne sont que rarement profitables. L'ancien dirigeant du PSG veut en finir avec ça... Et, effectivement, la liste des gros transferts semble lui donner raison.

Alexandre Corboz

Rédacteur