PSG – Mercato : après Aouchiche et Kouassi, Leonardo change de stratégie avec les jeunes

La fuite des « Titis » se poursuit irrémédiablement au Paris Saint-Germain. Après Tanguy Kouassi (Bayern Munich) et Adil Aouchiche (ASSE), un autre joueur très attendu devrait prochainement quitter l'effectif de Thomas Tuchel : Loïc Mbe Soh (19 ans).

S'il a reçu une offre de prolongation jusqu'en juin 2024 la semaine passée, le défenseur parisien a fait le choix de ne pas la signer. Selon Le Parisien, Leonardo aurait réagi avec fatalisme à ce refus, acceptant d'ouvrir la porte à Mbe Soh pour un transfert dès cet été.

Nottingham prêt à payer un transfert

Si Caen, Le Havre, les Girondins de Bordeaux ou encore des clubs anglais et espagnols ont posé les jalons d'un prêt, l'intérêt le plus sérieux émane de Championship (D2 anglaise) et du club de Nottingham Forest, entraîné par le français Sabri Lamouchi.

Directeur sportif du club britannique, François Modesto aurait récemment pris contact avec le PSG pour connaître les modalités d'un transfert définitif. Pour rappel, Loïc Mbe Soh n'est plus lié à son club formateur que jusqu'en juin 2021.