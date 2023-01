PSG - Mercato : après avoir perdu Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes se relance grâce à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

En conférence de presse, Christophe Galtier l'a confirmé : Pablo Sarabia va quitter le PSG cet hiver et devrait rejoindre Wolverhampton en Premier League. « Pablo est un très bon joueur mais il n'était pas heureux au PSG. Son départ est presque fait, il ne faut pas se le cacher. S'il a l'opportunité de signer en Premier League, qu'il y aille. Nous avons beaucoup échangé avec Luis et notre président sur son cas pour arriver à la conclusion qu'il ne servait à rien de retenir des joueurs malheureux ici ».

Derrière ce dossier, il y a aussi la relance d'un agent qui a accusé un gros coup dur dernièrement suite à la fin de sa collaboration avec son joueur le plus emblématique Cristiano Ronaldo : Jorge Mendes.

En plaçant Sarabia chez les Wolves, Mendes est allé à la facilité

En effet, Media Foot nous apprend que c'est le boss de la Gestifute, fort de ses entrées chez les Wolves, qui a aidé Luis Campos à trouver une solution à l'ancien Sévillan. Le PSG a fait le choix d'émettre un mandat pour Jorge Mendes et le Portugais n'est finalement pas allé chercher bien loin la solution pour Sarabia. Dans ce deal, le PSG devrait récupérer un peu plus de 5 M€ et surtout obtenir une place dans son effectif pour éventuellement accueillir un buteur d'ici à la fin du Mercato de janvier...