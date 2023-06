PSG - Mercato : après Benzema, l'Arabie saoudite fond sur une star parisienne !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

La semaine dernière, c'était Karim Benzema et N'Golo Kanté. Cette semaine, ce pourrait être Neymar, le milieu de terrain du PSG. En attendant la suite. Certes, le milieu de terrain français de Chelsea n'a pas encore officiellement signé en Arabie saoudite, quant à Neymar, il s'agirait, pour l'instant de simples discussions.

Cible prioritaire

Mais selon CBS Sports, l’Arabie Saoudite a bel et bien fait du Brésilien du PSG sa nouvelle cible prioritaire. Le club en question est Al-Hilal. Des émissaires seraient même arrivés à Paris en fin de semaine pour étudier la faisabilité d'un transfert et songeraient à offrir pas moins de 200 millions d'euros par an au joueur. Mieux, Al-Hilal serait disposé à racheter Neymar pour près de 50 millions d'euros.

On le sait, le Ney préférerait rester en Europe, mais peu probable que le PSG n'encourage pas un transfert en cas de belle offre....

A suivre.