PSG - Mercato : après Bernardo Silva, Harry Kane chaud pour signer à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En quête d'un « N°9 » pour l'été prochain avec les probables départs de Lionel Messi et Hugo Ekitike au moins, le PSG avance de front sur plusieurs pistes. Les dossiers Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) étant particulièrement compliqués, Luis Campos est contraint d'envisager d'autres options.

Harry Kane, une vraie piste pour le PSG

Parmi les noms régulièrement évoqués à Paris : celui d'Harry Kane (Tottenham, 29 ans). Selon le média Sports Zone, le responsable du recrutement du PSG serait passé à l'action avec l'entourage de l'Anglais. Désireux de quitter les Spurs et disposant d'un bon de sortie pour cet été, « King Harry » ne serait pas totalement insensible à l'intérêt francilien même si aucun accord n'a, pour l'heure, été trouvé.

Dans ce dossier, le PSG devrait à nouveau être en concurrence avec le Bayern Munich, qui cherche un remplaçant à Sadio Mané. En Premier League, Manchester United et Chelsea sont attentifs au dossier même si on voit mal le président de Tottenham renforcer un concurrent à la Ligue des Champions en lui cédant son meilleur joueur...

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Luis Campos a rencontré l’entourage d’Harry Kane.



L’anglais veut partir de Tottenham et dispose d’un bon de sortie.



Il n’a pas donné son accord à Paris mais l’intérêt lui plaît. Son agent va également rencontrer la direction du Bayern dans la semaine.



En… https://t.co/u6VWkOnA15 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) May 16, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Luis Campos aurait rencontré l'agent d'Harry Kane (Tottenham) en vue d'un transfert au PSG l'été prochain. L'Anglais de 29 ans serait plutôt tenté par le challenge francilien. L'option se dessine plus clairement que celles menant à Victor Osimhen ou Randal Kolo Muani.

Alexandre Corboz

Rédacteur