PSG - Mercato : après Donnarumma, une autre recrue ferait suer Navas !

L'arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain bouscule la hiérarchie au poste de gardien de but. Le portier italien, qui vient de remporter l'Euro 2021 avec la Squadra Azzurra, sera en concurrence avec Keylor Navas pour une place de titulaire.

Interrogé par l'AFP sur son positionnement, Achraf Hakimi, fraîchement arrivé au PSG en provenance de l'Inter Milan, est lui aussi prêt à jouer gardien.

"Là où ce sera le mieux pour l'équipe et où je peux aider, quel que soit le poste, je ne m'en préoccupe pas. Là où on a besoin de moi, où c'est le mieux pour le club, pour l’entraîneur, et je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Si on me dit de jouer gardien, je mettrai les gants", a confié avec humour le latéral droit marocain.

Ajoutant à cela que Leonardo s'apprête à faire signer un 10e gardien professionnel. En effet, RMC annonce la signature prochaine, et pour trois ans (2024) du malgache Mathyas Randriamamy (18 ans), qui figurait déjà dans l'effectif la saison passée. Quand il n'y en a plus, y en a encore !