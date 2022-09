PSG - Mercato : après Icardi, Rafinha et Najeh, un ultime départ se profile à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si le Mercato a fermé ses portes dans la plupart des pays, ce n'est pas encore le cas partout … Et le PSG entend bien en profiter pour boucler au maximum son dégraissage. Alors que Rafinha a été libéré pour filer au Qatar, que Mauro Icardi est attendu à Galatasaray et que le jeune Kays Najeh a également plié bagage, Paris avance sur le départ de Djeidi Gassama. Selon L'Equipe, le jeune attaquant (18 ans) va prolonger son contrat jusqu'en juin 2024 avant d'être prêté pour une saison au KAS Eupen (Belgique). Pour rappel, le Mercato belge est encore ouvert jusqu'à mardi, celui de Turquie ferme le 8 septembre et le Qatar a encore une semaine supplémentaire...

Gassama vers Eupen Le PSG s'apprête à laisser filer son jeune attaquant Djeidi Gassama (18 ans) au KAS Eupen après l'avoir prolongé. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat pour que l'intéressé poursuive son éclosion en Belgique.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life