PSG – Mercato : après Kalidou Koulibaly, Chelsea vise un cadre de Paris !

INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Si l'arrivée de Kalidou Koulibaly (Naples) pour 40 M€ est une première étape d'envergure dans la construction du nouveau Chelsea version Todd Boehly, l'arrivée du colosse sénégalais ne ferme pas la porte à un nouveau renfort en charnière centrale.

Tuchel apprécie toujours Kimpembe

En effet, The Telegraph croit savoir que Thomas Tuchel cherche un deuxième élément pour faire la paire avec Koulibaly et que l'ancien coach du PSG espère justement le dénicher du côté de Paris... avec l'arrivée de Presnel Kimpembe (26 ans). Le tabloïd précise que le Champion du Monde 2018 ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante.

D'après The Independent, les positions du PSG et de Chelsea sont toutefois assez éloignées. A Paris, on attendrait au moins 50 M€ (+10 M€ de bonus) pour lâcher Kimpembe alors que le club britannique le valorise à quasiment 20 M€ de moins. Ce qui explique qu'aucune offre ferme ne soit encore sur le bureau des dirigeants.

S'il ne fait pas partie des indésirables du tandem Campos – Galtier, l'arrivée possible de Milan Skriniar pourrait quand même fragiliser sa position dans le onze titulaire. Outre Chelsea, l'Atlético Madrid et la Juventus de Turin auraient des vues sur « Presko ».