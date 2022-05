PSG - Mercato : après la polémique, Gueye a déjà trouvé preneur

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Idrissa Gueye, qui a refusé de jouer samedi dernier contre Montpellier (4-0), pour ne pas porter un maillot au flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l'homophobie et en soutien à la communauté LGBTQ+, est dans la tourmente ces derniers jours et pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été.

Gueye de retour en Premier League ?

Selon les informations du média espagnol, Todo Fichajes, Tottenham serait intéressé par le milieu de terrain sénégalais, arrivé à l'été 2019 au PSG en provenance d'Everton contre un chèque de 30 millions d'euros. Les contacts entre le club de la capitale et les Spurs auraient déjà été entamés. L'affaire pourrait se conclure autour de 15 millions d'euros.

Antonio Conte quiere pescar en el PSG https://t.co/ndlPiI32Qk — Todofichajes.com (@TDfichajes) May 16, 2022

Pour résumer Dans la tourmente avec l'affaire du maillot au flocage arc-en-ciel, Idrissa Gueye pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été pour rejoindre Tottenham.

Fabien Chorlet

Rédacteur