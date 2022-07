PSG - Mercato : après Lewandowski, Campos dynamite un autre dossier XXL du FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Le PSG ne fera aucun cadeau au mercato estival. Si l’hypothèse d’un certain attentisme a vu le jour dans le dossier Robert Lewandowski, c’est uniquement parce que la priorité à l’heure actuelle se nomme Gianluca Scamacca. Celle-ci a pris du plomb dans l’aile avec l’irruption de West Ham.... En défense centrale, le plan B de Luis Campos se nomme Milan Skriniar mais l’Inter Milan fait le difficile et pourrait avoir gain de cause au mercato. Si le deal venait à échouer, le PSG aurait alors uns piste de secours : Jules Koundé.

Podcast Men's Up Life

Le PSG aussi sur Koundé ?

« Pour Skriniar, Paris reste bloqué à 50 M€ et est en train de prendre des renseignements sur Koundé de Séville, fait savoir Gianluca Di Marzio. On verra ce qui se passera, si l’objectif changera, s’il se passera des choses avec Skriniar. »

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, de Manchester et de Chelsea, l’ancien Bordelais présente plusieurs atouts : il est plus jeune que Skriniar (23 ans contre 27) et surtout il est français (intéressant pour les quotas imposés par l’UEFA en coupe d’Europe).

🔴 Koundé plan B du PSG ?



🎙 Gianluca Di Marzio pour Sky Italia :

« pour Skriniar, Paris reste bloqué à 50 M€ et est en train de prendre des renseignements sur Koundé de Séville. On verra ce qui se passera, si l’objectif changera, s’il se passera des choses avec Skriniar. » pic.twitter.com/gp9Q2MGWlc — Gazzetta Foot (@Gazzetta_Foot) July 13, 2022

Pour résumer Déjà lancé aux trousses de Robert Lewandowski au mercato estival, le PSG de Luis Campos entend également jouer un autre vilain tour au FC Barcelone en plaçant ses pions sur un certain Jules Koundé (Séville FC, 23 ans)...

Bastien Aubert

Rédacteur