PSG - Mercato : après Mbappé, Di Maria vend la mèche pour l’avenir de Messi

Angel Di Maria avait des choses à dire hier soir. Invité dans l’émission « Rothen s’enflamme », le milieu offensif du PSG s’est livré sur quelques sujets glissants. Dont l’avenir de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Selon l’ancien joueur du Real Madrid, « la Pulga » na aucune envie de quitter le PSG, où il se sent bien malgré des débuts plus délicats que prévus cet été en provenance du FC Barcelone.

« Ce n'est pas facile pour lui, il avait toute sa vie à Barcelone. Nouvelle maison, nouvelle école (pour ses enfants), ce n'est pas facile pour lui, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Pour quelqu'un habitué à changer de club tout le temps, c'est mieux mais lui ce n'est pas le cas. Il avait toute sa vie au même endroit mais il est heureux, adapté et c'est le plus important. Il est très content, sa famille s'adapte bien, ses enfants se plaisent à l'école. Il a trouvé sa maison. Il s'adapte bien avec les gens du club. »

Au sujet des difficultés de Messi dans le jeu, Di Maria n’est là non plus pas inquiet pour son compatriote. « Il arrive dans une équipe qui avait ses marques. Dans une équipe à l'aise en contre, lui aime toucher le ballon, c'est un équilibre à trouver, pas toujours facile, poursuit l’Argentin. Vous savez, dans le foot on n'a pas le temps, les critiques arrivent vite, les problèmes aussi. Mais le plus important, c'est qu'on est tranquille ensemble. L'équipe se sent bien avec lui et petit à petit, il va être de mieux en mieux, marquer et ça va bien se passer. »

🗣💬 "Il débarque dans une équipe à l'aise en contre alors que lui aime avoir le ballon. C'est un équilibre à trouver"



🇦🇷 Di Maria explique l'adaptation difficile de son ami Messi au PSG pic.twitter.com/e4SZz6XPgZ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 26, 2021