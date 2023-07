PSG - Mercato : après Mbappé et Verratti, un autre historique du club vers la sortie !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

La grande lessive est programmée au PSG ce été. Alors que Kylian Mbappé pourrait filer au Real Madrid et Marco Verratti à Al Hilal un autre joueur emblématique pourrait quitter le club de la capitale par la petite porte cet été : Marquinhos (29 ans) ! « Paris réfléchit également à vendre Marquinhos, affirme Sports Zone. Présent lors de la tournée Japonaise, le capitaine est dans l’œil du cyclone et sa dernière sortie sur Kylian Mbappé en conférence de presse n’a pas été appréciée. Paris le conserve dans l’effectif pour le valoriser mais si un club propose une offre jugée à la hauteur, Paris ne s’interposera pas. Le club veut tourner une page et rompre avec les traumatismes du passé. »

Le départ de Verratti pas encore bouclé

Au sujet de Verratti et en attendant du neuf sur Mbappé, Ben Jacobs assure qu’un départ est encore loin d’être bouclé. « Rien n'est encore avancé entre le PSG et Al-Hilal pour Verratti, glisse le journaliste britannique sur Twitter. Du côté des joueurs, les choses sont proches. Mais le PSG considère que 30 millions d'euros ne représentent qu'une fraction de la valeur de Verratti ».

