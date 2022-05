PSG - Mercato : après Mbappé, la goutte de trop pour Gueye ?

Zapping But! Football Club PSG : Di Maria, Navas, l'heure des premiers dossiers mercato

Puisque le PSG n'a pas jugé bon de voler au secours de son joueur, c'est l'entourage d'Idrissa Gueye qui s'est chargé de dégonfler la polémique. Le milieu de terrain sénégalais ne serait pas du tout homophobe et ce serait un hasard s'il a manqué pour la deuxième année d'affilée le match de lutte contre ce fléau. L'an dernier, il avait une gastro, cette année... on ne sait pas, puisque Mauricio Pochettino a expliqué qu'il n'était pas blessé. Peut-être était-ce la fatigue liée à la tenue d'un gala pour sa fondation deux jours plus tôt mais ce ne serait pas spécialement mieux comme excuse...

Ce qui compte, c'est que cet entourage, cité par Le Parisien, a révélé que Gueye vivait plutôt mal la communication du PSG à ce sujet et que ce n'était pas la première fois. Il n'avait déjà pas goûté la fuite de la vidéo sur laquelle il avait légèrement blessé Kylian Mbappé en mars avant le 8e de finale retour de Champions League contre le Real Madrid. Elle avait à l'époque été diffusée sur PSG TV puis reprise en boucle sur les réseaux sociaux, ce qui lui avait valu quantité d'insultes. Forcément de quoi s'interroger sur son avenir pour le milieu de terrain...

Pour résumer Accusé d'homophobie pour avoir manqué pour la deuxième année d'affilée la journée de lutte contre ce fléau, Idrissa Gueye n'aurait toujours pas digéré la communication du PSG suite à son tacle mal maîtrisé sur Kylian Mbappé avant le Real Madrid. De quoi envisager un départ ?

Raphaël Nouet

Rédacteur