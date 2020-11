PSG - Mercato : après Mbappé, le Real Madrid s’attaque à un dossier cher à Doha

A l'été 2021, il y aura quelques grands joueurs libres sur le marché. C'est notamment le cas de l'international autrichien David Alaba (28 ans). En effet, on sait depuis peu que le Bayern Munich n'ira pas au delà de son ultime offre contractuelle. Le président du club bavarois, Herbert Hainer a même publiquement égratigné le joueur jugé trop gourmand.

Le Real mais également le Barça à l'affût du dossier Alaba

Forcément, au sein des grands clubs, l'annonce de la mise sur le marché de David Alaba n'est pas passée inaperçue. On le sait : le PSG n'est pas insensible à la polyvalence de l'Autrichien. Au sein de l'Etat-major de Doha on apprécie le joueur et il est probable que, du côté de Leonardo, on formule une offre contractuelle pour tenter d'attirer le défenseur.

Mais Paris ne sera pas le seul mastodonte européen sur les rangs. En effet, comme le rapporte AS, le Real Madrid est également tenté de faire venir le natif de Vienne sans indemnité de transfert. Il faut dire que David Alaba peut combler plusieurs postes sensibles chez les Merengue (ceux de Ramos et Casemiro notamment). En proie à de graves soucis financiers, le Barça serait aussi à l'affût.