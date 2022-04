PSG - Mercato : après Mbappé, le Real Madrid trouve un accord verbal avec une autre recrue XXL !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Comme nous vous l'avons relayé il y a deux semaines, le Real Madrid aurait un accord verbal avec Kylian Mbappé pour une arrivée libre cet été et un contrat de cinq ans avec un salaire annuel de 50 millions d'euros et une prime à la signature de 100 millions d'euros.

Après l'attaquant du Paris Saint-Germain, le club merengue aurait trouvé un accord verbal avec Antonio Rüdiger sur les bases d'un contrat longue durée, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano. En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, le défenseur central allemand devrait donc lui aussi rejoindre gratuitement la Casa Blanca cet été.

Real Madrid have reached verbal agreement with Antonio Rüdiger. Contract not signed yet - but Real Madrid are now closing on Rüdiger deal on a free: here we go soon! ⚪️🤝 #RealMadrid



It’s gonna be a long-term deal. Final details to be discussed soon, before signing the contract. pic.twitter.com/Jn0uvP0UQa