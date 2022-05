PSG - Mercato : après Mbappé, Messi fait une annonce forte sur son avenir !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Il n’y a pas que Kylian Mbappé (23 ans) dans la vie, il y a Lionel Messi (34 ans) aussi. Au lendemain de l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, c’est au tour de l'attaquant argentin de faire une annonce forte sur son avenir.

Messi ambitieux la saison prochaine

« La saison est terminée et je voulais remercier mes coéquipiers pour la manière dont ils m’ont traité depuis que ma famille et moi sommes arrivés pour m’avoir accompagner et soutenu, a-t-il écrit sur Instagram. Ce fut une année différente de tout ce que j’ai connu mais au final nous avons remporté la Ligue, un trophée qui signifie beaucoup pour moi parce que c’est mon premier trophée à Paris. Nous garderons un goût amer de la Ligue des champions après un match où nous étions meilleurs, mais aussi la joie d’avoir ajouté un autre titre à mes objectifs. Je suis sûr que de belles choses arriveront en cette année 2022, ce sera une année importante et nous allons lutter pour être compétitifs avec ambitions pour tout. Nous arrivons ! »

Bastien Aubert

Rédacteur