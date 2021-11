PSG - Mercato : après Messi et Wijnaldum, une autre recrue XXL se décompose !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Recrue la plus chère du PSG cet été (plus de 70 M€), Achraf Hakimi (23 ans) avait débuté son aventure parisienne sur les chapeaux de roue. Titulaire indiscutable très vite eu égard au manque de concurrence à son poste, le latéral droit marocain a commencé très fort avant de baisser de pied progressivement.

Si l’arrivée soudaine de Lionel Messi dans son couloir droit était une piste pour expliquer son coup de mou, l’absence de l’attaquant argentin à Bordeaux samedi contre les Girondins (3-2) a quelque peu écarté cette option. En Gironde, Hakimi a encore été très inégal et a même souffert le martyre sur certaines incursions bordelaises.

« Le Marocain, si brillant en début de saison, ne rassure pas, a analysé L’Équipe en lui collant un piteux 4/10. Il traine cette indolence gênante sur certains duels. Il est mangé par Mangas (7e) sur l'un des rares un contre un à jouer en première et souffre encore devant Mensah sur l'occasion d'Oudin (81e). Plus inquiétant encore, son influence offensive est très limitée. Un joueur avec sa créativité ne peut pas se contenter de deux ou trois centres... » Messi et Georginio Wijnaldum ne sont donc plus les seules recrues estivales du PSG qui déçoivent.

La une du journal L'Equipe de ce mardi 9 novembre : https://t.co/8La84P4dvC pic.twitter.com/dpaH62LJit — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 9, 2021