PSG - Mercato : après Messi, Luis Enrique envoie Mbappé au Real Madrid !

Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Partira ou ne partira, Kylian Mbappé agitera le marché des transferts cet été. Le capitaine des Bleus ne souhaite pas activer l’option lui permettant de prolonger son contrat d’un an et est sujet à de nombreux rebondissements sur sa situation.

Luis Enrique accorde peu d’importance à Mbappé

Luis Enrique, qui se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain, ne fait pas une fixette sur Kylian Mbappé. « Luis Enrique n’en fera pas un point de désaccord total et ne fera pas des mains et des pieds pour le retenir, même s’il apprécierait beaucoup entraîner le génie français. » rapporte SPORTS ZONE. Paris espère qu’il prolongera, mais ne lui courra pas après comme l’été dernier. Si une vente devait arriver, le club de la capitale espère récupérer une somme record.