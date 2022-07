PSG - Mercato : après Navas, la seconde victime de Galtier dans son onze serait connue !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

En signant au PSG, Christophe Galtier savait qu’il aurait des choix à faire. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice vient d’en faire un premier très important et symbolique : accorder sa confiance à Gianluigi Donnarumma comme gardien numéro 1. Selon L’Équipe, Galtier vient ainsi dans la lignée des positions de Leonardo et Luis Campos. Cela pourrait même signifier un départ de Keylor Navas, histoire qu’il ne lui fasse pas d’ombre.

Le gardien costaricain pourrait ne pas être la seule victime dans le onze de départ de Galtier. Le quotidien sportif confirme que Presnel Kimpembe pourrait quitter le PSG sous peu. Depuis les déclarations de l’international français lors du dernier rassemblement avec les Bleus, début juin, la direction du PSG s’interroge sur la volonté de l’intéressé.

Luis Campos, qui venait d’être nommé conseiller sportif, n’a pas vraiment goûté cette sortie aux allures d’ultimatum. Et Christophe Galtier, officiellement investi un mois plus tard, ne l’a pas non plus nécessairement comprise. Au PSG, personne ne semble s’opposer désormais à son départ si bien que le technicien portugais, en plus de négocier l’arrivée de Milan Skriniar, étudierait l’hypothèse de recruter un axial gauche.

