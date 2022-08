PSG – Mercato : après Onana (LOSC), Everton veut faire coup double en L1

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Si Everton a déjà validé un premier gros coup en Ligue 1 avec le transfert plus que probable d'Amadou Onana (LOSC) pour 40 M€ bonus compris, les Toffees ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. D'après le journaliste de Goal Marc Mechenoua, Frank Lampard souhaite s'attacher les services d'un deuxième milieu d'impact pour la saison de Premier League et ne compte pas renoncer à la piste Idrissa Gueye (PSG). Poussé vers la sortie à Paris, le Sénégalais tarde cependant encore à s'entendre avec son ancien club d'Everton pour un retour. Un départ que souhaite accélérer Luis Campos afin d'offrir à Christophe Galtier les trois recrues supplémentaires qu'il souhaite. L’arrivée d’Amadou Onana à Everton n’a pas d’incidence sur la volonté des Toffees de recruter Idrissa Gueye. Frank Lampard veut les deux joueurs. #mercato @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 5, 2022

